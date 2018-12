EROTIKON / HIGHER STATES, PART 3 - Κυριάκος Χατζηιωάννου

18 - 20 Ιανουαρίου 2019 | Εκθεσιακός χώρος -1 | 21:00

Έρωτας σε ταραγμένους καιρούς.

Μια πολυμορφική παράσταση, «ωδή» στον έρωτα ή σε ό,τι απέμεινε από αυτόν. Ισορροπώντας μεταξύ θεωρίας και βιωμένου λόγου, ποιητικής γλώσσας και κίνησης, το Erotikon μας καλεί να αναστοχαστούμε τον έρωτα.

Δύσκολοι καιροί για έρωτες! Πόσο έχει αλλάξει η αντίληψή μας γύρω από τον έρωτα, την εποχή των social media και των dating apps; Σε ποιον βαθμό έχουν αναθεωρηθεί οι ερωτικές και σεξουαλικές παραστάσεις; Πότε ο έρωτας γίνεται πεδίο συγκρούσεων ή εντάσεων γύρω από αυτό που η εκάστοτε κοινωνία θεωρεί «κανονικό»; Ο Κυριάκος Χατζηιωάννου θέτει γόνιμα και αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τη διαχρονικότητα του ερωτικού φαινομένου στο τρίτο μέρος της χορογραφικής σπουδής του, Erotikon / Higher States, part 3, που παρουσιάζεται από 18 έως 20 Ιανουαρίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Στην παράσταση, ο χορογράφος οραματίζεται ένα σύγχρονο έργο με θέμα τον έρωτα. Χρησιμοποιώντας μια σειρά αναλυτικών εργαλείων και επιτελεστικών τεχνικών, όπως το τραγούδι, τον φιλοσοφικό λόγο και την κίνηση, επιχειρεί να συνθέσει μια γλώσσα που να σωματοποιεί και να ενσωματώνει τις ανεξερεύνητες πτυχές στο πεδίο των καθημερινών ανθρώπινων σχέσεων.

Συντελεστές

Σύλληψη-ιδέα: Κυριάκος Χατζηιωάννου, σε συνεργασία με τη Μαργαρίτα Τσώμου

Σκηνοθεσία, Χορογραφία: Κυριάκος Χατζηιωάννου

Δημιουργούν, Έρμηνεύουν: Mickey Mahar, Μαρία Σιδέρη, Νάνσυ Σταματοπούλου,

Κυριάκος Χατζηιωάννου

Επιμέλεια Μουσικής και Ήχου: Μαρία Σιδέρη, σε συνεργασία με τον Ορέστη Μπενέκα

Σχεδιασμός Σκηνικών: Urs August Steiner

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νύσος Βασιλόπουλος

Επιμέλεια Κοστουμιών: Antibodies

Δραματουργία, Επιμέλεια Κειμένων: Αναστάσιος Κουκουτάς, Μαργαρίτα Τσώμου

Œuil Exterieur: Μυρτώ Γράψα, Bernhard Siebert

Voice Coaching: Γιάννης Βρυζάκης

Feldenkrais Method Instructor: Μαριλένα Πετρίδου

Φωτογραφία: Κωστής Φωκάς

Βοηθός Παραγωγής: Κατερίνα Δρακοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Στέλιος Γεωργαλής

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Με τη συνεργασία του: Tanzhaus Zürich

Η φιλοσοφία βρισκόταν ανέκαθεν σε μια σχέση έντασης με το φαινόμενο του έρωτα. Από τη μία υπήρχε η ρομαντική θεώρησή του, ενώ από την άλλη η φιλοσοφική του διάσταση, ως ιδεατός τόπος συνάντησης με τον Άλλον.



Μπορούμε ακόμη να μιλάμε για έρωτα; Ποιες δυνατότητες ή σιωπηρές αντιστάσεις της κοινωνίας εκφράζονται μέσα από τη θεματική του; Αντλώντας από το έργο «Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου» του Roland Barthes, το Erotikon επιχειρεί να «αγγίξει» διευρυμένες έννοιες του έρωτα, να παρουσιάσει προσωπικές και ενδόμυχες εμπειρίες, να ανακαλέσει μνήμες και να προσφέρει στιγμές παρηγοριάς.



Ο Κυριάκος Χατζηιωάννου έχει εμφανιστεί ξανά στη Στέγη, στο 2ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων, το 2015, με το έργο Or Who Owns the World. Η παράσταση ήταν βασισμένη στη γερμανική πολιτική ταινία του 1932, “Kuhle Wampe Or Who Owns the World”, σε σενάριο του Bertolt Brecht, σκηνοθεσία του Slatan Dudow και μουσική του Hanns Eisler. Τόσο η θεματική της ταινίας όσο και η μεταγραφή της στη σκηνή πραγματεύονται οξύτατα κοινωνικά προβλήματα και έννοιες, προσπαθώντας να δώσουν μια ουσιαστική απάντηση στο κατά πόσο η σημερινή πολιτική δράση και σκέψη ενσωματώνονται στην καλλιτεχνική πρακτική.

Ο Κυριάκος Χατζηιωάννου είναι απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης Αθηνών και του Τμήματος Θεατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Gießen (Γερμανία), με μεταπτυχιακό στη χορογραφία και την περφόρμανς. Τα τελευταία 12 χρόνια είχε αρχικά τη βάση του στο Βερολίνο της Γερμανίας και τη Βασιλεία της Ελβετίας. Πολυσχιδής καλλιτέχνης, μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στη χορογραφία, την έρευνα και τη διδασκαλία. Το 2012, δημιούργησε την ομάδα του Antibodies, μια πλατφόρμα καλλιτεχνών, ακαδημαϊκών και ερευνητών, που λειτουργούν και συνεργάζονται στον τομέα της τέχνης, της έρευνας και της ψυχαγωγίας. Οι δουλειές του συνενώνουν στοιχεία από διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία, υπερβαίνοντας στεγανά και μονολιθικές αντιλήψεις για την τέχνη του χορού, όπως κάνει στην περίπτωση του “Higher States”, που προσεγγίζει υπερβατικές συνειδησιακές καταστάσεις και για το οποίο βραβεύτηκε το 2017 με το June Johnson Dance Prize από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Πολιτισμού / Μπιενάλε Κρατικών Βραβείων Χορού.

Πέρα από τις συνεργασίες του με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ( La Manufacture – Haute école des arts de la scène, Λωζάνη) και τη σημαντική υποστήριξη από το Ελβετικό Συμβούλιο Τεχνών ProHelvetia για τη χορογραφική του έρευνα ως associated artist σε συνεργασία με το θέατρο Kaserne (Basel), ο Χατζηιωάννου εξακολουθεί να πειραματίζεται και ως περφόρμερ, τόσο σε δικά του έργα όσο και στις συνεργασίες του με εικαστικούς καλλιτέχνες, κινηματογραφιστές, αλλά και χορογράφους διεθνούς εμβέλειας. Αυτές τις εμπειρίες και τους πειραματισμούς ενσωματώνει και στη δική του γραφή, η οποία άλλοτε κλίνει προς τον κινηματογράφο και την καλλιτεχνική περφόρμανς και άλλοτε πάλι προς ένα είδος φουτουριστικής τελετουργίας, για να αποκαλύψει απωθημένες ή άγνωστες πτυχές της σωματικότητας.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

18 – 20 Ιανουαρίου 2019

Εκθεσιακός χώρος | 21:00

Εισιτήρια

Έναρξη προπώλησης Φίλων: 17 Δεκεμβρίου 2018, 12:00

Έναρξη γενικής προπώλησης: 24 Δεκεμβρίου 2018, 12:00

Κανονικό: 7, 15 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 12 €

Παρέα 10+ άτομα: 11 €

Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €

ΑμεΑ, Ανεργίας: 5 € | Συνοδός ΑμεA: 10 €

Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@sgt.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η υπηρεσία e-ticket / print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Ανοίξτε το pdf στη smart συσκευή σας ή τυπώστε το εισιτήριό σας από όπου κι αν βρίσκεστε και μπείτε με αυτό απευθείας στην αίθουσα.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

2109005800 Καθημερινά, 09:00 – 21:00

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

2130178200 – Καθημερινά 09:00 – 20:00



ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ (Συγγρού 107)

Ωράριο λειτουργίας: ΔΕ-ΚΥΡ 09:00-21:00

Γίνονται δεκτές πιστωτικές - χρεωστικές κάρτες Amex,Visa, MasterCard & Diners.



ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ

Στα καταστήματα Public

Στο κατάστημα IANOS της οδού Σταδίου (η αγορά εισιτηρίων πραγματοποιείται μόνο με μετρητά)