«Επιδρομή» drones προκαλεί χάος στο αεροδρόμιο Gatwick (Photos/Video)

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, όπου δεν πραγματοποιείται καμία προσγείωση ή απογείωση από τα ξημερώματα της Πέμπτης.



Τα χριστουγεννιάτικα σχέδια χιλιάδων ταξιδιωτών έχουν αλλάξει καθώς η παρουσία drone στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο, βύθισε στο χάος το πρόγραμμα των πτήσεων.

Όλα ξεκίνησαν στον δεύτερο και συνάμα, πιο «πολυάσχολο» αερολιμένα του Ηνωμένου Βασιλείου λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης.

Δύο drones που εντοπίστηκαν να πετούν από το κέντρο ελέγχου σε κοντική απόσταση από το αεροδρόμιο είχε ως αποτέλεσμα να «καθηλωθούν» στον διάδρομο απογείωσης την ώρα που αεροσκάφη ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν.

Η ταλαιπωρία συνεχίστηκε για τους επιβάτες μέχρι αργά τη νύχτα. Στις 3.00 τα ξημερώματα το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά, αλλά για λίγο καθώς 45 λεπτά αργότερα εθεάθη ένα ακόμη drone.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το Gatwick παραμένει κλειστό μέχρι αυτήν την ώρα, χωρίς καμία ενημέρωση σχετικά με το πότε ακριβώς πρόκειται να αρθεί η απαγόρευση πτήσεων.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες





Όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα, πολλές πτήσεις με προορισμό το Gatwick εκτρέπονται πλέον όχι μόνο σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Παρίσι και το Άμστερνταμ, εκατοντάδες είναι και οι πτήσεις με ενδιάμεση στάση το Λονδίνο που έχουν επίσης επηρεαστεί, με τους επιβάτες να καταλήγουν σε διαφορετική χώρα από εκείνη που ξεκίνησαν να φθάσουν.

"Η κατάσταση στο αεροδρόμιο Gatwick ήταν εντελώς ανεύθυνη. Αυτά τα drones πετούσαν παράνομα . Είμαστε σε στενή επαφή με το αεροδρόμιο καθώς οι υπεύθυνοι συνεργάζονται με την αστυνομία προκειμένου το πρόγραμμα πτήσεων να επανέλθει με ασφάλεια το συντομότερο δυνατό" δήλωσε εκπρόσωπος της Τερέζα Μέι.

