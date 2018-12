COSMOTE TV: Luther, Les Miserables & 4 ακόμα σειρές που θα μας καθηλώσουν τη νέα χρονιά (Photos)

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξεκινά για τους φαν των σειρών το 2019, καθώς το κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV από τον Ιανουάριο ενισχύεται ακόμα περισσότερο με βραβευμένες σειρές και πολυαναμενόμενες παραγωγές που θα κάνουν πρεμιέρα αμέσως μετά το εξωτερικό στο COSMOTE CINEMA 4HD, ενώ θα είναι διαθέσιμες και on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Ο Ίντρις Έλμπα επιστρέφει στο ρόλο του Luther

H μίνι σειρά του BBC, Luther με τον Ίντρις Έλμπα στον ομώνυμο ρόλο που του χάρισε Χρυσή Σφαίρα, κάνει πρεμιέρα με 5ο κύκλο αποκλειστικά στην COSMOTE TV, την Πρωτοχρονιά στις 00.00, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στην Μ. Βρετανία. Στη νέα σεζόν, ο ιδιοφυής ιδιωτικός ντετέκτιβ John Luther μαζί με τη νέα του συνεργάτη Catherine Halliday (η Γούνμι Μοσάκου του Fantastic Beasts and Where to Find Them) αναλαμβάνει να εξιχνιάσει μία νέα σειρά δολοφονιών. Όλα τα επεισόδια θα προβάλλονται καθημερινά από 01/01 ως 04/01 στις 00.00. Κάθε επεισόδιο του Luther θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμο και on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Οι «Άθλιοι» στη μικρή οθόνη

Το κλασικό μυθιστόρημα-σταθμός της γαλλικής, αλλά και της παγκόσμιας, λογοτεχνίας του Β. Ουγκώ μεταφέρεται στη μικρή οθόνη από το BBC, και στην Ελλάδα θα προβάλλεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV. O δύο φορές υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Ντόμινικ Γουέστ (The Affair, The Hour, The Wire), πρωταγωνιστεί στον κεντρικό ρόλο του Γιάννη Αγιάννη, ενώ η σειρά πλαισιώνεται και από τους υπόλοιπους κεντρικούς χαρακτήρες του έργου του Β. Ουγκώ, μεταξύ των οποίων ο «διώκτης» του Γιάννη Αγιάννη, Επίσκοπος Ιαβέρης (Ντέιβιντ Ογιελόβο -Nightingale, Selma, A United Kingdom), η πιστή του φίλη Φαντίνα (Λίλι Κόλινς – Mirror Mirror) και η κόρη της Τιτίκα (Έλι Μπάμπερ- Νυχτόβια Πλάσματα) που στην ηλικία των 16 ερωτεύεται τον διωγμένο από την οικογένειά του πρώην αριστοκράτη, Μάριο Πομερσί (Τζος Ο’ Κόννορ – The Durrells, Florence Foster Jenkins).

Το πρώτο επεισόδιο θα προβληθεί αμέσως μετά την πρεμιέρα του στη Μ. Βρετανία, την παραμονή Πρωτοχρονιάς (Δευτέρα 31/12) στις 00.05, ενώ από τις 7 Ιανουαρίου, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα προβάλλεται Δευτέρα βράδυ στις 20.00, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα του στο BBC. Επίσης, από το Σάββατο 5/1 και κάθε Σάββατο οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν κάθε επεισόδιο σε επανάληψη στις 21.00.

Βραδιές μυστηρίου με τη νέα σεζόν των Tin Star & Trapped και 2 νέες σειρές

Την Τετάρτη 09/01 (23.00), λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στο History Channel στις ΗΠΑ, έρχεται η νέα σειρά μυστηρίου Project Blue Book, η οποία βασίζεται στην πραγματική ιστορία των ερευνών των αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ σχετικά με φαινόμενα UFO που συνέβησαν το διάστημα 1947-1970. Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο πολυβραβευμένος Έινταν Γκίλεν και ο Μάικλ Μαλάρκει (The Vampire Diaries).

Στις πρεμιέρες του μήνα, ανήκει και η 2η σεζόν της βραβευμένης ισλανδικής σειράς μυστηρίου Trapped με τον πολυβραβευμένο Ντάρι Όλαφσον. Τη σειρά υπογράφουν ο βραβευμένος με BAFTA Κλάιβ Μπράντλει (City of Vice, Crossing Lines, Single-Handed) και ο Sigurjón Kjartansson (Πέμπτη 24/01, 22.00).

Με τη 2η σεζόν επιστρέφει, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στη Μ. Βρετανία και η δραματική σειρά Tin Star, με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με BAFTA και υποψήφιο για OSCAR® και Χρυσή Σφαίρα Τιμ Ροθ, στον ρόλο του ντετέκτιβ Τζιμ Γουόρθ και την Κριστίνα Χέντρικς στον ρόλο του μέλους της διοίκησης μιας πετρελαϊκής εταιρίας (Παρασκευή 25/01, 23.00).

Επίσης, στο πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA 4HD, ξεχωρίζει την Κυριακή 27/1 στις 22.00, η πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς Mary Kills People, η οποία ακολουθεί την γιατρό Mary Harris (Καρολίν Ντάβερμας) και τον συνεργάτη της, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της νύχτας βοηθούν παράνομα ασθενείς τελικού σταδίου να δώσουν τέλος στη ζωή τους.

Διάσημες σειρές των 80’s και 90’s στην COSMOTE TV

Τον Ιανουάριο έρχονται στο COSMOTE CINEMA 4HD για να μας μεταφέρουν στις δεκαετίες των 80’s και των 90’s, θρυλικές σειρές από το παρελθόν:

Η διάσημη σειρά των 90’s, Baywatch, με τους Ντέιβιντ Χέισελχοφ, Πάμελα ‘Αντερσον και Γιασμίν Μπλιθ, η οποία προβαλλόταν σε 148 χώρες και είχε μεταφραστεί σε 44 γλώσσες, έρχεται το Σάββατο 19/01 στις 11.00, για να μας μεταφέρει τις περιπέτειες της διάσημης ομάδας ναυαγοσωστών και θα προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο με 4 ωριαία επεισόδια, ξεκινώντας από τις 11.00.

Από την Τετάρτη 05/01, στο πρόγραμμα της COSMOTE TV προστίθεται η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και 6 βραβεία Emmy δραματική σειρά West Wing, με τους Μάρτιν Σιν, Ρομπ Λόου και την βραβευμένη με OSCAR Άλισον Τζάνεϊ. Η σειρά θα προβάλλεται Δευτέρα έως Παρασκευή στις 15.00.

Τέλος, την Δευτέρα 21/01, ξεκινά ο 3ος κύκλος της θρυλικής κωμικής σειράς The Dukes of Hazzard με τον διάσημο ηθοποιό των 80’s, Τζόν Σνέιντερ. Η σειρά θα προβάλλεται Δευτέρα έως Παρασκευή στις 12.00.

