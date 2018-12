Νέο απίστευτο σόου του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσαν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους για το 2018. Τα «ελάφια» νίκησαν στην έδρα τους το Μπρούκλιν με 129-115, πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική επιτυχία τους και παραμένουν στην κορυφή της κατάταξης στην Ανατολή με 25 νίκες και 10 ήττες. Μεγάλος πρωταγωνιστής των Μπακς ήταν ο "Giannis", ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στη νίκη πετυχαίνοντας τριπλ νταμπλ φίγκιουρ. Ο "Greek Freak" αγωνίστηκε για 34 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα και τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους (11/14 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/5 βολές), 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 κοψίματα και 4 λάθη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντετοκούνμπο πέτυχε τους 14 από τους 31 πόντους του στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, κόβοντας τις... (όποιες) ελπίδες των Νετς να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Πολύ καλή απόδοση για τους νικητές είχε και ο Κρις Μίντλετον που πέτυχε 29 πόντους, ενώ 24 πρόσθεσε ο Μπρουκ Λόπεζ, την ώρα που ο Σαμπάζ Νάπιερ σημείωσε 32 πόντους για λογαριασμό του Μπρούκλιν.

Στο μεταξύ, το Χιούστον νίκησε 108-104 τους Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη, με τον Τζέιμς Χάρντεν να πετυχαίνει τουλάχιστον 40 πόντους για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι, αφού... σταμάτησε στους 41 (με 3/8 δίποντα, 7/17 τρίποντα και 14/14 βολές). Αυτή ήταν η τέταρτη σερί νίκη για τους Ρόκετς.

Οι Σέλτικς κατέβαλαν την αντίσταση των Γκρίζλις στο Μέμφις με 112-103, μολονότι βρέθηκαν στη διάρκεια του β΄ μέρους να χάνουν με 19 πόντους διαφορά. Περίπου 8,5 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δωδεκαλέπτου οι γηπεδούχοι προηγούνταν 74-55 και φαινόταν να ελέγχουν το παιχνίδι, ωστόσο η Βοστώνη είχε διαφορετική... άποψη. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κάιρι Ίρβινγκ που πέτυχε 26 πόντους και μοίρασε 13 ασίστ.

Το Γκόλντεν Στέιτ νίκησε 115-105 τους Μπλέιζερς στο Πόρτλαντ και πήρε... εκδίκηση για την ήττα που γνώρισε μέσα στην εβδομάδα. Κορυφαίος των Ουόριορς ήταν ο Κλέι Τόμπσον που πέτυχε 32 πόντους, ενώ από 25 πρόσθεσαν οι Κέβιν Ντουράντ και Στεφ Κάρι.

The Greek Freak ends 2018 with his third triple-double of the season!!#FearTheDeer