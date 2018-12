Αυτή είναι η χώρα με τις περισσότερες... Πρωτοχρονιές (Video)

Σε ορισμένες χώρες του κόσμου ήδη η έναρξη του νέου έτους γιορτάζεται, καθώς τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου έχουν ήδη φθάσει.

Ωστόσο, υπάρχει και μια χώρα όπου η πρωτοχρονιά γιορτάζεται, όχι μία και δύο, αλλά... έντεκα φορές μέσα στην ίδια νύχτα.

Όπως εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει, η χώρα αυτή είναι η Ρωσία που, λόγω μεγέθους, έχει πολλές διαφορετικές ζώνες ώρας και έτσι η Πρωτοχρονιά φθάνει σε διαφορετικές ώρες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της.

Για να γίνει κατανοητό, δείτε το παρακάτω βίντεο από το Russia Today:

In Russia, you can literally choose when to celebrate a New Year! pic.twitter.com/FTTXvlBIoO