Μη σου τύχει με τέτοιους τραυματιοφορείς – Ο ποδοσφαιριστής σφάδαζε στο έδαφος και τον πάτησαν με το αμαξίδιο (Video)

Ο αγώνας των Κ-20 ανάμεσα στην Τριντάντε και τη Φλαμέγκο ήταν στο 20ο λεπτό ήδη 1-0 υπέρ των γηπεδούχων. Τότε τραυματίστηκε ένας παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας και έπεσε στο έδαφος. Δεν μπορούσε να κουνηθεί και σφάδαζε από τους πόνους. Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα και διέταξε να μπουν μέσα οι τραυματιοφορείς για να μεταφέρουν τον παίκτη εκτός γηπέδου.

Οι τραυματιοφορείς μπήκαν οδηγώντας το ειδικό αμαξίδιο.

Όμως δεν πρόσεξαν και το όχημα πάτησε τον παίκτη που ήταν πεσμένος, στο πόδι.

Ο παίκτης ανασηκώθηκε λίγο και ξαναέπεσε με χειρότερους πόνους. Δεν είναι και λίγο δα, να σε πατάει έστω και αμαξίδιο. Μάλιστα όπως διακρίνεται στο βίντεο ο συνοδηγός δεν μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια του με αυτό που συνέβη.

Beware the stretcher cart...



This crazy moment went viral from an U20s competition in Brazil this morning.



At least the 'co-pilot' found it funny! #OptusSport pic.twitter.com/lnUpBaGcgZ