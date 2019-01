Διέρρευσε μυστικό βίντεο με το νέο κινητό της Xiaomi - Έχει 3 οθόνες και διπλώνει σαν φάκελος (Video)

Την έχουν ονομάσει «Κινέζικη Apple». Ο λόγος για την εταιρία Xiaomi η οποία ανέπτυξε και είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει στην αγορά ένα κινητό με τρεις οθόνες. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μικρό τάμπλετ το οποίο διπλώνει στα τρια και γίνεται κινητό τηλέφωνο. Το βίντεο διέρρευσε στο διαδίκτυο και σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρία έχει σκοπό να το ρίξει στην αγορά, μέσα στο 2019.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F