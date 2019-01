Νέα εξέλιξη στην υπόθεση Κέβιν Σπέισι: Να μείνει μακριά από τον νεαρό που τον κατηγορεί (Video)

Μακριά από τον νεαρό που τον κατηγορεί ότι τον παρενόχλησε σεξουαλικά σε μπαρ της Μασαχουσέτης καλείται να μείνει ο Κέβιν Σπέισι, όπως διέταξε το δικαστήριο.

Πρόκειται για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία τέθηκαν σε ισχύ μέχρι την επόμενη ακρόαση του δικαστηρίου που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Μαρτίου 2019. Στη συγκεκριμένη ακρόαση ο ηθοποιός δεν είναι υποχρεωμένος να παραστεί.



