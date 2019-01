«Η Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;» - Από Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 κάθε Δευτέρα & Τρίτη στο θησείον, ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ

Το θησείον, ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ παρουσιάζει το αριστούργημα του Έντουαρντ Άλμπι «Η Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;» («The Goat or Who is Sylvia?»), ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας σε μετάφραση-σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

Λίγα λόγια για το έργο:

Το τελευταίο έργο (2000) του βραβευμένου με τέσσερα Πούλιτζερ Αμερικάνου συγγραφέα θεωρείται ένα από τα κορυφαία και πιο τολμηρά του μαζί με το «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ;». Η «Γίδα», έργο με έντονο χιούμορ, εκρηκτικούς χαρακτήρες, πανέξυπνους διαλόγους, σκληρότητα, αλλά ταυτόχρονα μεγάλη τρυφερότητα, υποδεικνύει όχι μόνο το μέλλον των έως τώρα παραδοσιακών δομών της κοινωνίας, αλλά και τα κρίσιμα ερωτήματα που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο.

«Οι άνθρωποι λένε ψέματα στον εαυτό τους για το ποιοι είναι και πώς βλέπουν τον εαυτό τους. Το έργο μου αφορά την ανικανότητά μας να είμαστε αντικειμενικοί με τον εαυτό μας».

Έντουαρντ Άλμπι

Υπόθεση:

Ο Μάρτιν (Νίκος Κουρής), ένας επαγγελματικά άκρως επιτυχημένος οικογενειάρχης, χωρίς να πάψει να αγαπάει την γυναίκα του (Λουκία Μιχαλοπούλου), ερωτεύεται την Σύλβια, η οποία «τυχαίνει» –όπως λέει ο ίδιος- να είναι… γίδα! Ο δημοσιογράφος και καλύτερός του φίλος Ρος (Γιάννης Δρακόπουλος) το «καρφώνει» στην σύζυγο και στον γιο του (Μιχαήλ Ταμπακάκης), με αποτέλεσμα η μία ακραία αντίδραση να φέρει την άλλη, μέχρι το συναρπαστικό φινάλε!

Συντελεστές:

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά - Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Πρωτότυπη μουσική-Επιμέλεια Ήχων: Γιάννης Μαθές

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Τόνια Καζάκου

Οργάνωση παραγωγής: Μαριάννα Παπασάββα

Μακιγιάζ: Ηλίας Λιατσόπουλος

Φωτογραφίες: Αγγελική Κοκκοβέ

Παραγωγή: Μυθωδία

Επικοινωνία: BrainCo

Παίζουν: Νίκος Κουρής, Λουκία Μιχαλοπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μιχαήλ Ταμπακάκης

Θησείον, Ένα Θέατρο για τις Τέχνες

Πρεμιέρα: Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Έως 23 Απριλίου 2019

Παραστάσεις

Δευτέρα: 21:15

Τρίτη 21:15

Διάρκεια: 100 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Κανονικό: 16 €

Μειωμένο (*): 12 €

ΟΑΕΔ-Α.Μ.Ε.Α.: 10 €

(*) Το μειωμένο εισιτήριο αφορά: φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους, πολύτεκνους.

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

11 ευρώ (έως την προηγούμενη ημέρα κάθε παράστασης)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

- στο ticketservices.gr

- στο tickets.public.gr

- σε όλα τα καταστήματα PUBLIC

- τηλεφωνικά στο 210.7234567

- Εκδοτήριο Ticket Services: Πανεπιστημίου 39 - Στοά Πεσμαζόγλου

- Από το ταμείο του θεάτρου (καθημερινά 18:00-21:00):

«θησείον, ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ»

Τουρναβίτου 7, Αθήνα (Ψυρρή)

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210.32.55.444

(Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή 10:00 - 18:30)

Πρόσβαση

«θησείον - ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ»

Τουρναβίτου 7, Αθήνα (Ψυρρή)

Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος: Σταθμός Θησείο

Μετρό: Γραμμή 3, Μοναστηράκι

Περισσότερες πληροφορίες:

www.mythodiatheatre.gr