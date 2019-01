Τάραξαν στην πλάκα τηλεπαρουσιάστρια επειδή το φόρεμα της θύμιζε ανδρικό γεννητικό όργανο (Photos)

Η Σαμάνθα Χιτγουντ είναι μια Αυστραλιανή γνωστή παρουσιάστρια που λέει το δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 9. Η Σαμάνθα έγινε το πρόσωπο της ημέρας στην Αυστραλίας εξαιτίας ερνός πράσινου σακακιού που αποφάσισε να φορέσει και να πει το δελτίο.

Η λαιμόκοψη του σακακιού καθώς και το μπλουζάκι που φοράει από μέσα η Σαμάνθα, παραπέμπουν σε ανδρικό γεννητικό όργανο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά.

Όπως αναφέρει η Sun το ίδιο σακάκι είχε κάνει την εμφάνισή του, στο ίδιο κανάλι και το 2016, προκαλώντας πάλι σχόλια. Βέβαια τότε ήθελε μεγάλη φαντασία για να πάει εκεί το μυαλό κάποιου, ενώ τώρα όπως το φόρεσε η Σαμάνθα είναι κάτι παραπάνω από εμφανές.

#penisjacket lives on!!!! I still find this hilarious! https://t.co/S8XPFCvo7E