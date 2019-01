Δείτε την αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τη Μέρκελ στο Μέγαρο Μαξίμου (Video)

Μεγάλη ήταν η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτή είναι η αυτοκινητοπομπή της Μέρκελ σε μια άδεια Αθήνα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία παντού. Καλωσήρθατε κ. Μέρκελ αλλά δεν χρειαζόταν τίποτα απ’ όλα αυτά» γράφει ο χρήστης του Twitter που ανήρτησε το βίντεο από την αυτοκινητοπομπή.

This the #Merkel motorcade in an empty Athens. Strong police presence everywhere. Welcome Ms Merkel but there is no need for all this. pic.twitter.com/USklqLDDul