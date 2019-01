Έτσι είναι η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

Την πρώτη πανοραμική εικόνα της σκοτεινής πλευράς της Σελήνης, έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος της Κίνας (CNSA).

Ο κινεζικός δορυφόρος Chang'e-4 προσεληνώθηκε με επιτυχία πριν από μία εβδομάδα και ήδη οι εικόνες που μεταφέρει είναι πρωτόγνωρες. Εκτοξεύθηκε το Μάιο και βρίσκεται σε απόσταση 64.000 χιλιομέτρων από την πίσω πλευρά του φεγγαριού, ώστε να βλέπει ταυτόχρονα τόσο τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, όσο και τον πλανήτη μας.

Το Chang'e-4 βασίζεται για τις επικοινωνίες του με τη Γη στον κινεζικό δορυφόρο αναμετάδοσης Queqiao που διαθέτει μια παραβολική αντένα 4,2 μέτρων . Μέσω του συγκεκριμένου δορυφόρου, η Κίνα έγινε η πρώτη χώρα που πάτησε στην αθέατη πλευρά της Σελήνης.

