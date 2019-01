Αυτός είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο - Δεν περνάει ούτε... κουνούπι (Video)

Αν υπάρχει κάποια ομάδα που «πονάει» στη θέση του τερματοφύλακα, καλό είναι να δει με προσοχή το παρακάτω βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ένας... γκολκίπερ που δεν τρώει γκολ με τίποτα!

Βέβαια, πριν τον «κλείσει» θα πρέπει να συμβουλευτεί τις ομοσπονδίες ποδοσφαίρου, καθώς ο σούπερ τερματοφύλακας είναι... τετράποδος.

Είναι μια γάτα που πραγματικά αποδεικνύει ότι, όχι μόνο απολαμβάνει το ποδόσφαιρο, αλλά και δεν αφήνει να περάσει ούτε... κουνούπι!

Δείτε και απολαύστε στιλ και... αντανακλαστικά:

These animals are better at playing football than humans! pic.twitter.com/mCfMsB09a4