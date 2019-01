Αναστάτωση στις ΗΠΑ: Κυκλοφόρησε ψεύτικο φύλλο της Washington Post με πρωτοσέλιδο την «παραίτηση» Τραμπ (Photo)

Σε νέα επίπεδα έφτασαν τα λεγόμενα fake news στην Ουάσινγκτον. Αυτή τη φορά μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κυκλοφόρησε ένα ολόκληρο ψεύτικο φύλλο εφημερίδας - της Washington Post.

Μάλιστα, όσοι πήραν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μοίραζαν τα ψεύτικα φύλλα στην περιοχή κοντά στον Λευκό Οίκο. Οι πιστοί αναγνώστες της εφημερίδας ειδοποίησαν τηλεφωνικά την εκδότρια εταιρία, οι εκπρόσωποι της οποίας ανέφεραν ότι «θα κοιτάξουν το θέμα».

Όσο για τις ειδήσεις που δημοσιεύει η ψεύτικη εφημερίδα αυτές μάλλον μοιάζουν με ευσεβείς πόθους: «Ο πρόεδρος Τραμπ παραιτήθηκε, εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο και αναχώρησε για την Κριμαία».

Μάλιστα η είδηση προχωράει ακόμα περισσότερο: «Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ άφησε στο γραφείο μια χαρτοπετσέτα στην οποία ανέφερε τα αίτια της παραίτησής του. Ο αντιπρόεδρος του ορκίστηκε πρόεδρος και τα πρώτα δείγματα γραφής του ήταν πολύ πιο μετριοπαθή».

Hey @washingtonpost: Someone is passing out fake copies of the paper (top)? For comparison, a real issue of the Post below. pic.twitter.com/j7svhBDfJF