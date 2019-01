Tin Star & Trapped επιστρέφουν με 2η σεζόν στην COSMOTE TV

H πρεμιέρα της 2ης σεζόν του αστυνομικού δράματος Tin Star με τον υποψήφιο για OSCAR® Τιμ Ροθ και την Κριστίνα Χέντριξ του Mad Men, λίγο μετά την προβολή της στην Μ. Βρετανία, η επιστροφή της επιτυχημένης σειράς μυστηρίου Trapped με νέο κύκλο, καθώς και δημοφιλή blockbuster σε Α’ προβολή, όπως το Solo: A Star Wars Story ξεχωρίζουν στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV αυτή την εβδομάδα.

Το Tin Star μας συστήνει τον Τζιμ Γουόρθ (Τιμ Ροθ), έναν πρώην ντετέκτιβ με κρυφή ταυτότητα και σκοτεινό παρελθόν, που εργάζεται πλέον ως αρχηγός της αστυνομίας στην ήσυχη πόλη του Little Big Bear. Η καθημερινότητά του ωστόσο διαταράσσεται, όταν η έναρξη λειτουργίας μιας βιομηχανικής μονάδας με επικεφαλής την Ελίζαμπεθ Μπράντσο (Κριστίνα Χέντριξ), έχει σαν αποτέλεσμα την εισροή εργαζομένων που επιδίδονται στη χρήση ναρκωτικών και στα τυχερά παιχνίδια. Προσπαθώντας να προστατέψει την οικογένειά του από το οργανωμένο έγκλημα που έχει κατακλύσει τη μικρή τοπική κοινότητα, ο ίδιος έρχεται αντιμέτωπος με διαφορετικούς εχθρούς και την αποκάλυψη των δικών του μυστικών που φέρνουν τα πάνω-κάτω στην οικογενειακή του ζωή. Στoν 2ο κύκλο της σειράς, η κόρη του Τζιμ, Άννα, του προσφέρει μια ευκαιρία για συγχώρεση (Παρασκευή 25/1, 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD).

Με 2η σεζόν κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 24/1 στις 22.00 (COSMOTE CINEMA 4HD) και η βραβευμένη ισλανδική σειρά μυστηρίου Trapped, με τον Ντάρι Όλαφσον (True Detective, The Secret Life of Walter Mitty), να επιστρέφει στον ρόλο του αρχηγού της τοπικής αστυνομίας. Αυτή τη φορά ο ίδιος καλείται να εξιχνιάσει μία περίπλοκη περίπτωση δολοφονίας, όταν ένας φτωχός αγρότης πυρπολείται μπροστά από το αρχηγείο της κυβέρνησης, προσπαθώντας να σκοτώσει τον Υπουργό Οικονομικών. Η σειρά είναι μία δημιουργία του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Μπαλτάζαρ Κορμάκουρ (Adrift, Everest, The Deep), ενώ το σενάριο υπογράφει μεταξύ άλλων ο βραβευμένος με BAFTA® Κλάιβ Μπράντλεϊ (City of Vice, Crossing Lines, Single-Handed).

Στο COSMOTE CINEMA 4HD, ξεχωρίζει επίσης η πρεμιέρα της σειράς Mary Kills People, με επίκεντρο την Dr. Mary Harris (Caroline Dhavernas – Hannibal), η οποία εργάζεται ως γιατρός στα επείγοντα περιστατικά, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τη νύχτα βοηθά ασθενείς σε τελικό στάδιο να δώσουν τέλος στη ζωή τους (Κυριακή 27/9, 22.00).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, τα βλέμματα στρέφονται στην υποψήφια για OSCAR πρεμιέρα του sci-fi blockbuster του Ρον Χάουαρντ, Solo: A Star Wars Story με πρωταγωνιστή τον νεαρό Χαν Σόλο (Άλντεν Έλενραϊχ), ο οποίος γίνεται πειρατής του Διαστήματος, ενώ προσπαθεί να γυρίσει πίσω στον πλανήτη του και στην αγαπημένη του Κίρα (Εμίλια Κλαρκ) (Κυριακή 27/1, 21.00, ζώνη Blockbuster). Στο κανάλι, έρχεται επίσης, σε Α’ προβολή η βραβευμένη στις Κάννες δραματική ταινία του Κίριλ Σερεμπρενίκοφ, Ο Πιστός (The Student), για έναν έφηβο μαθητή που αποφασίζει να ακολουθήσει πιστά τις διδαχές της Βίβλου, αγνοώντας τα λόγια των γύρω του (Πέμπτη 24/1, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres).

Επίσης, το δράμα Ποίηση χωρίς τέλος του Χιλιανού συγγραφέα, ποιητή και σκηνοθέτη Αλεχάντρο Χοντορόφσκι μας μεταφέρει στο Σαντιάγκο της δεκαετίας του ’30, όπου ο νεαρός Αλεχάνδρο επαναστατεί απέναντι στον αυταρχικό πατέρα του, αποφασίζοντας να μην ακολουθήσει σπουδές ιατρικής, αλλά να γίνει ποιητής (Α’ προβολή - Δευτέρα 28/1, 23.10, COSMOTE CINEMA 1HD). Ακόμα, οι φαν των ρομαντικών κομεντί θα έχουν στη διάθεσή τους μέσα από το COSMOTE CINEMA 1HD, την πρεμιέρα της ταινίας The Birthday Wish, την Τρίτη 29/1 στις 21.00.

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, δεν χάνουμε το ντοκιμαντέρ Trophy που μας βάζει στο επίκεντρο επιχειρήσεων κυνηγιού άγριων ζώων, παρουσιάζοντας τις συνέπειες αυτής της καλοστημένης βιομηχανίας (Παρασκευή 25/1, 22.00, ζώνη Doc O’ Clock). To Σάββατο 26/1, έρχεται σε Α’ προβολή η ρομαντική κομεντί Destination Wedding,ενώ την Τρίτη 29/1 στις 22.00 συνεχίζεται το μηνιαίο αφιέρωμα στον Τομ Κρουζ με την περιπέτεια του περασμένου καλοκαιριού, Η Μούμια (The Mummy).

Στο VILLAGE CINEMA HD δεν χάνουμε την πρεμιέρα του πολιτικού θρίλερ Κυρία Σλόαν (Miss Sloane) με την Τζέσικα Τσάστειν, στο ρόλο μιας αδίστακτης λομπίστριας (Παρασκευή 25/1, 21.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές έχουν ήδη στη διάθεσή τους προς ενοικίαση τo blockbuster Venom με τον Τομ Χάρντι και την ταινία τρόμου Η Καλόγρια (The Nun), ενώ από την Παρασκευή 25/1, θα είναι διαθέσιμη και η αστυνομική ταινία του Σπαικ Λι, Η Παρείσφρηση (BlacKkKlansman) που έλαβε 6 υποψηφιότητες για τη φετινή τελετή απονομής των OSCAR®.

