Έκθεση για τον διάσημο ενδυματολόγο Adrian και τον μόδιστρο Alaia στο Παρίσι (Photo)

Έκθεση αφιερωμένη στον Αμερικανό ενδυματολόγο του Χόλιγουντ και σχεδιαστή μόδας, Άντριαν (Adrian) και στον Γαλλο-Τυνήσιο μόδιστρο υψηλής ραπτικής Αζεντίν Αλαϊά (Azzedine Alaïa) εγκαινιάστηκε στο Παρίσι, στο ίδρυμα Azzedine Alaïa.

Κάποιος θα φανταζόταν ότι αν ο διάσημος ενδυματολόγος του Χόλιγουντ και σχεδιαστής μόδας Αντριάν και ο μόδιστρος Αζεντίν Αλαϊά κάθονταν μαζί για να απολαύσουν ένα καφέ και να συζητήσουν για το στυλ, θα έβρισκαν πολλά κοινά - την ακρίβεια στην τέχνη της ραπτικής.

Η έκθεση "Adrian and Alaïa: The Art of Tailoring" (Αντριάν και Αλαϊά: Η Τέχνη της Ραπτικής) βασίστηκε ακριβώς σε αυτή την ιδέα.

Ως γιος πιλοποιού που έγινε επικεφαλής σχεδιαστής στα κινηματογραφικά στούντιο MGM το 1928, ο Γκίλμπερτ Άντριαν, έντυνε αστέρες του παλιού Χόλιγουντ όπως η Γκρέτα Γκάρμπο, η Κάθριν Χέπμπορν, η Τζόαν Κρόφορντ και πολλούς άλλους. Ήταν ο άνθρωπος πίσω από τα κοστούμια 250 ταινιών συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιτυχιών "Ο Μάγος του Όζ" (The Wizard of Oz) και "Κοινωνικά Σκάνδαλα" (The Philadelphia Story).

Ο Adrian έγινε ένας σημαντικός Αμερικανός σχεδιαστής μόδας στη δεκαετία του 1940 με ατελιέ στο Μπέβερλι Χιλς και τη Νέα Υόρκη. Οι δημιουργίες του ενθουσίασαν ιδιαίτερα τον νεαρό Alaïa, που θαύμαζε τα δυναμικά σύνολα με τους φαρδείς ώμους και στενή μέση και συγκέντρωσε 150 δημιουργίες του Adrian.

Σύμφωνα με τον επιμελητή της έκθεσης και διευθυντή του ιδρύματος Azzedine Alaïa, Ολιβιέ Σαγιά, ο γιος του Adrian και της ηθοποιού Τζάνετ Γκέινορ, Ρόμπιν προσέγγισε τον Alaia γνωρίζοντας το ενδιαφέρον και την ικανότητά του να πληρώνει και του πρότεινε να του πουλήσει τη συλλογή. "Γνώριζε ότι ο Alaia θα ήταν καλός φύλακας" ανέφερε ο Σαγιά.

"Κανένας δεν γνώριζε τον Adrian στη Γαλλία, ποτέ δεν παρουσιάστηκαν δημιουργίες του εδώ" τόνισε ο καλλιτέχνης Christoph von Wehye, συνεργάτης του Alaïa έως τον θάνατό του μόδιστρου τον Νοέμβριο του 2017.

Η έκθεση σηματοδοτεί την πρώτη παρουσίαση των σχεδίων του Adrian στη Γαλλία, καθώς και την πρώτη εμφάνιση της ιδιωτικής συλλογής του Alaïa με δημιουργίες άλλου σχεδιαστή. Τους τοίχους της γκαλερί πλαισιώνουν τα σχέδια του Adrian, ενώ οι δημιουργίες του Alaïa είναι τοποθετημένες στο κέντρο.

Η αναδρομική έκθεση που θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου αποτέλεσε ευκαιρία για τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλακέτας στο κτίριο που στέγασε το ατελιέ του Γαλλο-Τυνήσιου σχεδιαστή μόδας. Σύμφωνα με τον Christoph von Wehye την τοποθέτηση της τιμητικής πλακέτας πρότειναν το δημοτικό συμβούλιο και η δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας, Αν Χιλντάγκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ