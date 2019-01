Συγχαρητήρια Ζάεφ σε Τσίπρα: «Φίλε μου, φτάσαμε σε ιστορική νίκη - Ζήτω οι Πρέσπες!»

«Συγχαρητήρια φίλε μου Αλέξη Τσίπρα, μαζί με τους λαούς μας φτάσαμε σε ιστορική νίκη», έγραψε στο twitter ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ μετά την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την ελληνική Βουλή.

«Ζήτω η Συμφωνία των Πρεσπών! Για την παντοτινή ειρήνη και πρόοδο των Βαλκανίων στην Ευρώπη».

Congratulations my friend @tsipras_eu, together with our peoples we reached a historical victory. Long live the Prespa Agreement! For eternal peace and progress of the Balkans and in Europe! pic.twitter.com/f9aIpMa4Xz