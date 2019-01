Τουρκία: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα λεωφορείο - 12 τραυματίες (Video)

Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε το αεροδρόμιο της Αττάλειας, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της ομώνυμης επαρχίας, Μουνίρ Καράλογλου.

Ο ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες σε ένα αεροσκάφος. Σύμφωνα με τον Καράλογλου, που μίλησε στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, ο άνεμος σήκωσε το λεωφορείο στον αέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άνθρωποι. Προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα αεροπλάνο.

Another #tornado in Antalya, Turkey this morning, January 26 - one of up to 5 tornadoes to hit the region today! Report: Saban Dede pic.twitter.com/Pwb1bCjvfT