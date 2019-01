Ο Τραμπ προειδοποιεί: Οι Αμερικανοί να μην ταξιδεύουν στην Βενεζουέλα

«Όποιος νοσηλεύεται στη Βενεζουέλα κινδυνεύει να πεθάνει», επεσήμανε ο Χουάν Γκουαϊδό, ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας την περασμένη εβδομάδα.



Ο 35χρονος ηγέτης της αντιπολίτευσης ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Bild» ότι ο λαός του πεινάει.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει αναγνωρίσει ως ηγέτη της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό, καλεί τους Αμερικανούς πολίτες μέσω του Twitter να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα μέχρι νεωτέρας:

«Ο Μαδούρο είναι πρόθυμος να διαπραγματευτεί με την αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ και την περικοπή των εσόδων από το πετρέλαιο. Ο Γκουαϊδό έχει στοχοποιηθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας. Μαζική διαμαρτυρία αναμένεται σήμερα. Οι Αμερικανοί δεν πρέπει να ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα μέχρι νεωτέρας».

Maduro willing to negotiate with opposition in Venezuela following U.S. sanctions and the cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted by Venezuelan Supreme Court. Massive protest expected today. Americans should not travel to Venezuela until further notice.