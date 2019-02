«Τα είδαν όλα μπλε» - Γάτες και σκύλοι έγιναν... στρουμφάκια (Photos)

Μέχρι σήμερα η μόνη διαπιστωμένα μπλε γάτα στον κόσμο ήταν ο γάτος του Τσεσάιρ, από την Αλίκη στη χώρα των Θαυμάτων. Ωστόσο, πολύ πρόσφατα οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων σε πόλη της Αγγλίας διαπίστωσαν ότι τα ζώα τους είχαν αποκτήσει μια... κυανή απόχρωση.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στην πόλη Clacton στο Essex της Αγγλίας όπου οι γάτες έγιναν ξαφνικά μπλε. Το ίδιο μάλιστα συνέβη και σε κάποια σκυλιά, όπως αναφέρει το BBC αλλά και σε λαγουδάκια.

Πώς όμως τα ζώα έγιναν ξαφνικά μπλε; Για όλα φταίει η φωτιά που ξέσπασε σε ένα σκάφος και σε έναν μικρό, ξύλινο αποθηκευτικό χώρο, το βράδυ της Πέμπτης.

Στις φλόγες όμως τυλίχθηκαν και επτά σακιά που βρίσκονταν δίπλα στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά και σε αυτά περιείχαν σκόνη από μπλε μελάνι. Τα σακιά άνοιξαν και μεγάλες ποσότητες από τη σκόνη απελευθερώθηκαν στον αέρα.

BBC Essex "Blue 'Smurf cats' and dogs seen in Clacton after ink fire in the town https://t.co/AlnBfAwmf0 pic.twitter.com/BDxTN15Ri5"