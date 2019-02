Δημοσιογράφος υποστηρικτής του Τραμπ καταγγέλλει σεξουαλική επίθεση από γυναίκα (Video)

Ένας δημοσιογράφος που εργάζεται για το διαβόητο -φιλοΤραμπικό- σάιτ Infowars του Άλεξ Τζόουνς κατήγγειλε ότι στη διάρκεια ρεπορτάζ σε διαδήλωση γυναικών δέχθηκε σεξουαλική κακοποίηση από διαδηλώτρια.

Ο Όουεν Σρόιερ βρισκόταν σε διαδήλωση γυναικών στην Ουάσινγκτον κάνοντας ρεπορτάζ, όταν η 21χρονη Ίζαμπελ Ο' Σόνεσι του έπιασε τα γεννητικά όργανα, διακόπτοντας τη δουλειά του.

Ο Σρόιερ -on camera- ρώτησε την Ο'Σόνεσι αν αυτό που έκανε συνιστά σεξουαλική επίθεση. «Ναι, σου έπιασα τα αρ@@@α», είπε η κοπέλα, λέγοντάς του ότι μπορεί να τη συλλάβει.

Here is the moment I was sexually assaulted by a #WomensMarch2019 protester. She laughed about it. The crowd cheered it. The police did nothing. pic.twitter.com/sp93ny0VlU