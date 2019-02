Άλλαξε το Netfix - Aυτό είναι το νέο του logo - Το δούλευαν δύο χρόνια

Το νέο animation logo που θα εμφανίζεται πριν από όλες τις ορίτζιναλ παραγωγές του, παρουσίασε το Netflix.

Αρχικά θα μπορείτε να το δείτε σε όλες τις σειρές και ταινίες που μπήκαν στην πλατφόρμα από την 1η Φεβρουαρίου και μετά ενώ σιγά σιγά θα μπαίνει και σε παλαιότερες παραγωγές.

SOME PERSONAL NEWS: Starting today there's a new logo animation before our originals. It shows the spectrum of stories, languages, fans, & creators that make Netflix beautiful — now on a velvety background to better set the mood.



And before you ask: no, the sound isn’t changing pic.twitter.com/itwYXRe6ZF