Στο Μπαγκλαντές η Ατζελίνα Τζολί για τις ανάγκες των προσφύγων (Video)

Να αξιολογήσει τις ανθρωπιστικές ανάγκες των προσφύγων Ροχίνγκια στο Μπαγκλαντές, επιχειρεί η Αντζελίνα Τζολί ως ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Στο πλαίσιο αυτό η διάσημη ηθοποιός πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Μπαγκλαντές, όπου και θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις των προσφύγων Ροχίνγκια για να «επιθεωρήσει» ανάγκες τους. Την ίδια στιγμή θα εξετάσει τις πιο κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Μπαγκλαντές ως χώρα υποδοχής.

.@Refugees special envoy Angelina Jolie arrives in Cox's Bazar to see the situation in @RohingyaRefugee camps.#Rohingya #AngelinaJolie #Refugees #WithRefugees #Bangladesh pic.twitter.com/eQM5h3k7iF