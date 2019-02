«Παγώνει» το Λονδίνο ο Μπαρνιέ: Καμία διαπραγμάτευση για το Brexit

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ξαναθέσει υπό συζήτηση τη Συμφωνία Αποχώρησης του Brexit, ούτε και το επίμαχο ιρλανδικό backstop ξεκαθάρισε εκ νέου ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ενωσης Μισέλ Μπαρνιέ, σημειώνοντας ότι οι εργασίες για εναλλακτικές λύσεις για το backstop μπορεί να γίνουν μετά την αποχώρηση της Βρετανίας.

Με tweet του μετά τη συνάντησή του με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε στην Χάγη, ο Μπαρνιέ τόνισε ότι: «Πλήρης συμφωνία ότι η Συμφωνία Αποχώρησης δεν μπορεί να συζητηθεί ξανά. Το backstop (είναι) η μόνη λειτουργική λύση για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ιρλανδικών συνόρων. Η ΕΕ είναι έτοιμη να εργαστεί σε εναλλακτικές λύσεις κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου».

Dialogue @EU27 continues #Brexit. Today in The Hague with @MinPres Mark Rutte: full agreement that Withdrawal Agreement cannot be reopened. Backstop = only operational solution to address Irish border issue today. EU ready to work on alternative solutions during transition. pic.twitter.com/YsCNI10K71