Η βουλευτίνα με το πλούσιο μπούστο που προκαλεί αντιδράσεις με τις εμφανίσεις της στα έδρανα (Photos)

Οι πολιτικοί συνήθως διακρίνονται από το τι κάνουν και όχι από αυτά που φορούν. Η Anna Paulina Da Silva όμως, βουλευτίνα στη Βραζιλιάνικη βουλή, προερχόμενη από την περιοχή της Santa Catarina και γνωστή απλά ως Paulina, διακρίνεται και για το αποκαλυπτικό της ντύσιμο στη Βουλή. Ένα ντύσιμο το οποίο αφήνει να φαίνεται το κορμί της με το πλούσιο και στήθος της να ξεχωρίζει.

Ειδικά όταν φοράει ένα κόκκινο φουστάνι μέσα στο κοινοβούλιο, το οποίο είναι άκρως αποκαλυπτικό.

Η Paulina όμως δεν αστειεύεται. Δεν επιτρέπει σε κανένα να σχολιάζει την εμφάνιση της αλλά τα έργα που θα αφήσει από το πέρασμα της από τη βουλή: «Ήδη έχω κάνει μηνύσεις σε ανθρώπους που έγραψαν υποτιμητικά σχόλια για μένα και για την εμφάνιση μου. Θέλω να με κρίνουν από το τι θα αφήσω πίσω μου όχι να με κρίνουν επειδή είμαι γυναίκα και έχω ωραίο σώμα.» λέει η ίδια και συνεχίζει αφοπλιστικά: «Πάντα είχα μεγάλο στήθος. Τι να κάνω;»

Πολλοί είχαν γράψει ότι με την εμφάνιση της καλό θα ήταν να πάει σε κάποιο κλαμπ όχι στη βουλή, άλλοι σχολίαζαν το στήθος της και το κορμί της με σεξιστικά σχόλια και όλα αυτά εκνεύρισαν τη βουλευτίνα. Αυτό που ξεχείλισε το ποτήρι όμως ήταν ένα σχόλιο που την αποκαλούσε «εκπρόσωπο των πορνών στο κοινοβούλιο».

Santa Catarina state lawmaker Paulinha was heavily attacked on social media due to the cleavage she wore when she took office last Friday. 6,300 comments were posted on Facebook, mostly misogynist. She stated she'll keep on wearing what she feels like. pic.twitter.com/ReYUZxSZ1Q