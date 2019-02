Αναστασία Μπριζάλκοβα ή Αντζελίνα Τζολί; Ποια είναι η ομορφότερη Λάρα Κροφτ;

Η καυτή ρωσίδα αθλήτρια του Κέρλινγκ Αναστασία Μπριζάλκοβα που πολλοί στη χώρα της την συγκρίνουν σε καμπύλες και ομορφιά με την Αντζελίνα Τζολί. Η 26χρονη Ρωσίδα, φόρεσε ένα σορτσάκι ένα στενό φανελάκι, πήρε και τα πιστόλια και φωτογραφήθηκε σαν την Τζολί στο Τομπ Ράιντερ.

Τράβηξε πολλές φωτογραφίες τις οποίες ανέβασε στα σόσιαλ μίντια και ζήτησε από του ακολούθους της να επιλέξουν εκείνη ή την Τζολί.

Η Αναστασία είχε λάβει μέρος στους χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες και μαζί με τον σύζυγο της Αλεξαντάρ Κρουσελνίσκι, είχαν κερδίσει το μπρούτζινο μετάλλιο στο Κέρλινγκ. Όμως το μετάλλιο τους αφαιρέθηκε επιδή αργότερα βρέθηκε στο αίμνα τους απαγορευμένη ουσία.

Anastasia looks great near melted water, too. pic.twitter.com/Akc00guwY5