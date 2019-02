«Πονηρός» οδηγός μπήκε στη ΛΕΑ για να αποφύγει την κίνηση - Δείτε τι έπαθε (Video)

H λωρίδα εκτάκτου ανάγκης (ΛΕΑ) υπάρχει γι' αυτό που λέει το όνομά της: για να κινούνται οχήματα όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη (ασθενοφόρα, περιπολικά, κλπ).

Ωστόσο, κάποιοι «πονηροί» οδηγοί, όταν υπάρχει κίνηση, μπαίνουν στη ΛΕΑ, για να κινηθούν πιο γρήγορα.

Το ίδιο έκανε και οδηγός στη Βρετανία, ωστόσο, το μετάνιωσε πολύ ακριβά, καθώς όταν προσπάθησε να ξαναμπεί στην κανονική λωρίδα, οι άλλοι οδηγοί δεν τον άφηναν.

Όσο ο χρόνος περνούσε, τόσο ο «έξυπνος» οδηγός πανικοβαλλόταν, καθώς δεν μπορούσε να μπει στη λωρίδα του και κινδύνευε με βαρύ πρόστιμο.

Τελικά, η τύχη του χαμογέλασε, καθώς πίσω του εμφανίστηκε ασθενοφόρο και οι άλλοι οδηγοί του έκαναν χώρο, ώστε να περάσει το άλλο όχημα.

This driver got instant karma for ignoring the rules of the road! pic.twitter.com/D05TTuqH11