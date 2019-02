Πέθανε ο Καρλ Λάγκερφελντ - Ο αντισυμβατικός διευθυντής του οίκου Chanel

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Καρλ Λάγκερφελντ πέθανε σήμερα το πρωί στο Παρίσι σε ηλικία 85 ετών.

Είχε εισαχθεί εσπευσμένα χθες βράδυ στο νοσοκομείο καθώς τελευταία ταλαιπωρείτο με την υγεία του. Διηύθυνε τον οίκο υψηλής ραπτικής Chanel από το 1983.

Ποιος ήταν ο Καρλ Λάγκερφελντ

Γόνος ιδιαίτερα εύπορης οικογένειας βιομηχάνων, σύμφωνα με τη Wikipedia, ο Καρλ Λάγκερφελντ ανατράφηκε με πολλές ανέσεις, διαμορφώνοντας, παράλληλα, μια αντισυμβατική προσωπικότητα. Καυστικός, ενίοτε κυνικός, προσβλητικός και εξωστρεφής, προκαλούσε ποικίλες αντιδράσεις με τις εκάστοτε, ιστορικές ρήσεις του, που έχουν καταγραφεί στο συνεργατικό πόνημα "The World According to Karl".

Το ξεκίνημά του στο χώρο της υψηλής ραπτικής καταγράφηκε στα 1963, όταν άρχισε να εργάζεται για λογαριασμό του Ιταλικούν Οίκου "Tiziani", ενώ λίγους μήνες μετά συνεργάσθηκε με το αντίστοιχο, Γαλλικό στούντιο "Chloe". Ακολούθησαν οι Οίκοι "Fendi" (1965) και "Curiel" (1970, Ιταλία) και ο Γαλλικός "Chanel" (από το 1983).