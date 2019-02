Η Μελάνια Τραμπ αποχαιρετά τον Καρλ Λάγκερφελντ (Photo)

Το δικό της αντίο στη «δημιουργική ιδιοφυΐα» που την έχει ντύσει πολλάκις στο παρελθόν είπε η Μελάνια Τραμπ.

Ο Καρλ Λάγκερφελντ απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών και η πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών αντέδρασε ως εξής στο Twitter: «Σήμερα ο κόσμος έχασε μια δημιουργική ιδιοφυΐα». Παράλληλα, ανήρτησε το σκίτσο ενός ταγιέρ που είχε σχεδιάσει για εκείνην ο Karl Lagerfeld και μια φωτογραφία της στην οποία φορά τη δημιουργία του κατά την επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, τον Φεβρουάριο του 2017.

Θα μας λείψετε, Karl Lagerfeld», πρόσθεσε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με άλλη μια φωτογραφία της μαζί με τον διάσημο σχεδιαστή που μεταμόρφωσε τον οίκο Chanel και τον κόσμο της μόδας γενικότερα.

Today the world lost a creative genius. We will miss you Karl! #RIPKarlLagerfeld pic.twitter.com/8MMcWqDphE