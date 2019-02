Απίστευτη πρόβλεψη Αμερικάνου δημοσιογράφου: Ο Γιάννης θα γίνει μεγαλύτερος από τον Τζόρνταν (Video)

Σε επίπεδα... μπιτλομανίας έχει φθάσει η λατρεία του ΝΒΑ και των ανθρώπων του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποτελεί το πιο καυτό "asset" του franchise αυτή τη στιγμή.

Μετά από μόλις τρία χρόνια στους Μπακς, ο Γιάννης οδηγεί την ομάδα του στην κορυφή του πρωταθλήματος, έγινε αρχηγός της ομάδας της Δύσης στο All Star Game και συνεχίζει διαρκώς να εκπλήσσει με τις ικανότητές του.

Τόσο πολύ έχει εντυπωσιάσει τους ειδικούς του μπάσκετ, που πλέον έχουν αρχίσει να τον συγκρίνουν με τα ιερά τέρατα του πρωταθλήματος, όπως τον Μάικλ Τζόρνταν.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Μαξ Κέλερμαν, εκτίμησε ότι ο «Greek Freak» θα πάρει τη θέση του Μάικλ Τζόρνταν αν βελτιώσει το τρίποντό του.

Ο Κέλερμαν σημείωσε ότι οι Μπακς «έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ, επειδή είναι η κορυφαία ομάδα στο ΝΒΑ. Αυτό γίνεται γιατί έχουν τον καλύτερο παίκτη στο μπάσκετ. Τον Greek Freak. O ΛεΜπρόν Τζέιμς έχασε αρκετά ματς και δεν θα μπορέσει να βγει MVP.

Θεωρώ θα το πάρει ο Γιάννης. Ο ΛεΜπρόν είναι πολύ καλύτερος από κάθε παίκτη του ΝΒΑ, εκτός του Αντετοκούνμπο! Αν βάλει το τρίποντο στο παιχνίδι του, τότε θα γίνει ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών. Θα γίνει ο άνθρωπος που θα πάρει τη θέση του Μάικλ Τζόρνταν».

"If Giannis is knocking down threes, he's gonna be the best player that ever lived, that includes Michael Jordan."



— @maxkellerman pic.twitter.com/ffFBUb1odM