Γιατί η Γιουνάιτεντ ρίχνει σπρέι σκόρδου στο Όλντ Τράφορντ πριν το σημερινό ντέρμπι με Λίβερπουλ (Video)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ θα συγκρουστούν το μεσημέρι της Κυριακής στο «Όλντ Τράφορντ» και η κάμερα του «Sky Sports» κατέγραψε τη δουλειά των φροντιστών του αγωνιστικού χώρου, ώστε να είναι αυτός έτοιμος να υποδεχθεί τα αστέρια των δύο μεγάλων αντιπάλων.

Βέβαια, το highlight του ρεπορτάζ ήταν όταν οι «κόκκινοι διάβολοι» άρχισαν να ποτίζουν το χορτάρι με σπρέι σκόρδου! Όχι, δεν πρόκειται για προλήψεις ή προσπάθεια να αναπροσανατολιστούν οι ποδοσφαιριστές του Γιούργκεν Κλοπ από τη μυρωδιά...

Το σπρέι σκόρδου δεν είναι κάτι που χρησιμοποιεί μόνο η Γιουνάιτεντ στη συντήρηση του αγωνιστικού χώρου. Αρκετές ομάδες στην Αγγλία έχουν υιοθετήσει την τεχνοτροπία αυτή, η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς βοηθάει ιδιαίτερα στη συντήρηση του χορταριού.

Ειδικότερα, το σκόρδο ενισχύει την εξάλειψη των παράσιτων, ενώ παράλληλα προσδίδει καθαρότητα και γυαλάδα στο χορτάρι.

Κόλπο, οπότε, για πρακτικούς λόγους και όχι για να... ξορκίσουν τη Λίβερπουλ που στο «Όλντ Τράφορντ» θέλει αύριο να κάνει αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του αγγλικού πρωταθλήματος.

Δείτε το βίντεο:

