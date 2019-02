Τι τρέχει με τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την Lady Gaga; - «Υπάρχει περίπτωση να μην...;» (Video)

Και οι δύο υποστηρίζουν ότι η σχέση τους είναι πολύ φιλική και έρχεται ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας τους στην ταινία «A star is born», ωστόσο το Χόλιγουντ δεν πείθεται με την... καμία.

Ακόμα χειρότερα, οι κοινές εμφανίσεις τους κάθε άλλο παρά ενισχύουν την άποψη ότι η σχέση τους είναι αμιγώς φιλική, καθώς οι πάντες διαισθάνονται έναν αμοιβαίο ηλεκτρισμό όταν τους βλέπουν μαζί.

Ο λόγος για τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την Lady Gaga οι οποίοι στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων Όσκαρ ανέβηκαν στη σκηνή του Kodak Theater και τραγούδησαν μαζί το «Shallow» που πήρε το βραβείο καλύτερο τραγουδιού.

Η εκτέλεση ήταν τόσο... έντονη που ο διάσημος ηθοποιός Ντέιβιντ Σπέιντ... δεν άντεξε και έγραψε στο Twitter: «Υπάρχει καμία περίπτωση αυτοί οι δύο να μην γ@@@νται;», προκαλώντας χαμό στα σχόλια.

Is there any chance these 2 arent fucking? pic.twitter.com/U6IIJBKvhy