H νέα διαφήμιση της Nike - Ύμνος για τον γυναικείο πληθυσμό (Video)

Την πίστη, την επιμονή και την προσήλωση των γυναικών αθλητριών εκθειάζει η Nike στη νέα της διαφήμιση. Η πασίγνωστη εταιρία αποθεώνει όσες τόλμησαν να ονειρευτούν και να κάνουν πράξη όλα εκείνα που δεν ταίριαζαν με αυτό για το οποίο τις προόριζε η κοινωνία ή τους επέτρεπε το ανδροκρατούμενο σύστημα στο χώρο του αθλητισμού!

Η Nike δημιούργησε ένα καθηλωτικό διαφημιστικό σποτ διάρκειας 1,5 λεπτού, στο οποίο αναδιπλώνεται η ιστορία διακρίσεων σε βάρος των γυναικών αλλά και στοχοποίησής τους ενώ εμείς βλέπουμε γυναίκες αθλήτριες σε κορυφαίες επιδόσεις αλλά και στιγμές κατά τις οποίες αντέδρασαν με το δικό τους τρόπο εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου και επικρίθηκαν σκληρά.

Τελικώς, οι γυναίκες κατόρθωσαν να γίνουν προπονήτριες σε ομάδες ανδρών του NBA, να γίνουν Ολυμπιονίκες, να ξιφομαχήσουν ακόμη και να μπουν στα ρινγκ της πυγμαχίας ή στο σκληρό «χώρο» του ράγκμπι. Κατόρθωσαν να επιβιώσουν ακολουθώντας την προτροπή - μότο της Nike. «Απλά καν’το» (just Do it)!