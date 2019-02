Η πτήση του τρόμου: Αεροπλάνο γίνεται... φτερό στον άνεμο (Videos)

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες μιας πτήσης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή του αεροδρομίου προσγείωσης έκαναν το αεροπλάνο κυριολεκτικά φτερό στον άνεμο.

Το συγκλονιστικό βίντεο αποτύπωσε την τρομακτική προσπάθεια ενός πιλότου της ΒΑ σε πτήση από το Λονδίνο στο Γιβραλτάρ να προσγειώσει το αεροσκάφος εν μέσω θυελλωδών ανέμων.

Το αεροπλάνο τραμπαλίζεται βίαια και γίνεται... καρυδότσουφλο στους ισχυρούς ανέμους με αποτέλεσμα ο πιλότος να μην καταφέρει να το προσγειώσει στο Γιβραλτάρ.

Τελικά η πτήση του τρόμου προσγειώθηκε στη Μάλαγα της Ισπανίας, ενώ η ΒΑ ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία, εξηγώντας ότι για λόγους ασφαλείας άλλαξε αεροδρόμιο προορισμού.

@GibChronicle @RockRadio @GBCNewsroom this is the original version.... apologies for the swearing. pic.twitter.com/F7wtmwtVqi