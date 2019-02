«Καίει» τον Τραμπ ο πρώην δικηγόρος του: Είναι ρατσιστής και απατεώνας (Video)

Με βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άρχισε τη νέα κατάθεσή του ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου ο πρώην εξ απορρήτων του Τραμπ, δικηγόρος Μάικλ Κόεν.

Ο Κόεν στην εισηγητική δήλωσή του τόνισε ότι «ντρέπομαι για τα πράγματα που έκανα προκειμένου να αποκρύψω τις παράνομες ενέργειες του Τραμπ» και «καίγοντας» τον πρώην εργοδότη του σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνώριζε εκ προοιμίου ότι το WikiLeaks θα έβγαζε επιβαρυντικά μέιλ για την Χίλαρι Κλίντον.

Ωστόσο, τα χειρότερα για τον Τραμπ ήλθαν λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο Κοέν δήλωσε ότι «την προηγούμενη φορά που ήλθα στο Κογκρέσο, κάλυψα τον Τραμπ. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον Τραμπ: είναι ρατσιστής, είναι απατεώνας, είναι κάλπης».

