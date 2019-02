Χωρίς συμφωνία διακόπηκαν οι συνομιλίες Τραμπ – Κιμ: Ακυρώθηκε το γεύμα εργασίας (Videos και Photos)

Άδοξα έληξαν οι συνομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ. Όπως μεταδίδει το CNN οι δύο πρόεδροι επέστρεψαν στα ξενοδοχεία τους χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

Η Σάρα Σάντερς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε ανακοίνωση της αναφέρει: «Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία προς το παρόν, όμως οι ομάδες των δύο πλευρών ανυπομονούν να συναντηθούν ξανά στο μέλλον».

Το CNN αναφέρει ότι μετά την άδοξη λήξη των συνομιλιών, το γεύμα εργασίας Τραμπ-Κιμ ακυρώθηκε, καθώς επίσης και μια κοινή τελετή, η οποία είχε προγραμματιστεί.

Σε δηλώσεις του νωρίτερα ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε αναφέρει ότι δεν θα είχε ταξιδέψει στο Ανόι για τη δεύτερη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ εάν δεν ήταν «έτοιμος» για την αποπυρηνικοποίηση της χώρας του, σημειώνοντας απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου:

«Εάν δεν ήμουν, δεν θα βρισκόμουν εδώ», αποκρίθηκε. Ωστόσο, οι δύο πλευρές αποκλίνουν όσον αφορά το περιεχόμενο του όρου «αποπυρηνικοποίηση».

Απαντώντας για μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν, ο Κιμ δεν ανέφερε: «αυτό συζητάμε».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έδωσε διαβεβαιώσεις στους δημοσιογράφους ότι θα ήταν «καλοδεχούμενη» η εγκατάσταση ενός «συνδέσμου» - γραφείου εκπροσώπησης των συμφερόντων των ΗΠΑ στην Βόρεια Κορέα.

Kim returns to Melia after the summit is abruptly stopped. #TrumpKimSummit #HanoiSummit pic.twitter.com/jDVyJLA3k3