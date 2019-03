Η φύση διέλυσε την ανθρώπινη φρίκη: Κατέρρευσε μέρος του «τείχους του αίσχους» στην Ιερουσαλήμ λόγω βροχής (Photos/Video)

Η δύναμη της φύσης δεν είναι πάντα καταστροφική: Ενίοτε είναι και απελευθερωτική.

Αυτό συνέβη στην Ιερουσαλήμ, όπου από την δυνατή βροχόπτωση κατέρρευσε τμήμα του «τείχους του αίσχους» που έχει ανεγερθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, στο πλαίσιο του καθεστώτος «Απαρτχάιντ» κατά των Παλαιστινίων.

Για λίγο, οι Παλαιστίνιοι μπόρεσαν να ρίξουν μια ματιά στην ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς το έδαφος κάτω από το τείχος υποχώρησε με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μέρος του. Βίντεο κατέγραψαν τους Παλαιστίνιους να πανηγυρίζουν καθώς, έστω για λίγο, μπόρεσαν να δουν τον ορίζοντα προς την άλλη πλευρά της πόλης, που κλείνει το πανύψηλο τείχος των ισραηλινών.

Watch | Heavy rainfall causes a collapse of a section of the Israeli segregation barrier near the town of Anata, northeast of Jerusalem, today. pic.twitter.com/ZtEnx0j3Hx