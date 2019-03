Χιόνια, δάκρυα και συγκίνηση στη Chanel: Πώς αποχαιρετά τον Λάγκερφελντ (Photos)

Χιόνια, δάκρυα και συγκίνηση στην παρουσίαση της Chanel με την τελευταία λευκή κολεξιόν του Λάγκερφελντ.

Ενός λεπτού σιγή, δάκρυα και επευφημίες: η συγκίνηση ήταν αναμενόμενη στο σημερινό ντεφιλέ με την τελευταία κολεξιόν του Καρλ Λάγκερφελντ για τη Chanel που παρουσιάστηκε σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από τις 'Αλπεις, κατάλευκο, με ξύλινα σαλέ και χιονονιφάδες, παραπέμποντας σε έναν λευκό παράδεισο.

Της χιονισμένης παρουσίασης στο πλαίσιο της παρισινής Εβδομάδας Μόδας προηγήθηκε σιγή ενός λεπτού στη μνήμη αυτού που διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου επί 36 χρόνια, μια στιγμή που ολοκληρώθηκε με το τραγούδι "Heroes" του Ντέιβιντ Μπόουι.

Σε αντίθεση με τις επικρατούσες συνήθειες στον χώρο της μόδας, αρκετά πριν από την έναρξη του ντεφιλέ, λάτρεις της μόδας και διασημότητες συνέρρεαν στο Γκραν Παλέ, σε αυτό το σημείο-κόσμημα στην περιοχή των Ηλυσίων Πεδίων, βγάζοντας σέλφι κάτω από τη γυάλινη οροφή του, εκεί όπου κατά το παρελθόν έγιναν πολλά ντεφιλέ του οίκου μόδας που ίδρυσε η Γκαμπριέλ Σανέλ.

Στην πρώτη σειρά η 'Αννα Γουίνπουρ, με τα μεγάλα μαύρα γυαλιά της και ροζ περιβολή, είχε συναντήσεις με διασημότητες από τον χώρο της μόδας όπως η Κλόντια Σίφερ, η μούσα του Λάγκερφελντ τη δεκαετία του 1990, η ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι, η τραγουδίστρια της Κ-pop (της νοτιοκορεατικής ποπ) Jennie.

Με τις ηγερίες του οίκου να παρελαύνουν στην πασαρέλα όπως η ηθοποιός Πενέλοπε Κρουζ, το μοντέλο Κάγια Γκέρμπερ που είναι η 18χρονη κόρη της Σίντι Κρόφορντ, και το λευκό να επικρατεί στην κολεξιόν, το σημερινό ντεφιλέ ήταν μια ευκαιρία για τη Σανέλ να αποτίσει διακριτικά έναν φόρο τιμής στον καλλιτεχνικό διευθυντή της επί 36 χρόνια, στον τελευταίο των γιγάντων της υψηλής ραπτικής που πέθανε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 85 ετών.

H φωνή του"kaiser" της μόδας με τη χαρακτηριστική γερμανική προφορά του αντηχούσε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης μιας συνέντευξης στην οποία ο σχεδιαστής μιλούσε για τα πρώτα του βήματα στη Σανέλ, σε μια εποχή όπου τίποτε δεν άφηνε να διαφανεί το μέγεθος του ταλέντου του.

Μια μνεία στον σχεδιαστή ήταν επίσης ένα σκίτσο --με την πένα του στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος δίπλα στην Κοκό Σανέλ-- που υπήρχε μέσα στο φάκελο για τον Τύπο. Με την αναφορά: "The beat goes on" (Και η μουσική συνεχίζεται) η Chanel δείχνει ότι υπολογίζει πολύ στη συνέχεια μέσα στον χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι, ο οίκος Chloe εξήρε επίσης την "ιδιοφυΐα" του σχεδιαστή. Ο ιταλικός οίκος Fendi αποχαιρέτισε τον Λάγκερφλεντ, τον σχεδιαστή-φετίχ του, παρουσιάζοντας τη νέα του κολεξιόν σε ένα ντεφιλέ-παρακαταθήκη στο Μιλάνο στις 21 Φεβρουαρίου.

Επίσης, ιστότοποι μεταπώλησης παρατηρούν μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος για τις δημιουργίες του Λάγκερφελντ μετά τον θάνατό του.