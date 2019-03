Μεταφραστικό λάθος η δήλωση Πάιατ για ανάμειξη της Ρωσίας στις εκλογές (Video/Photos)

Σκληρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι «δηλώσεις» του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, περί ανάμειξης της Ρωσίας στις ελληνικές εκλογές.

Ωστόσο η δήλωση δεν έγινε ποτέ και πρόκειται περί τεράστιας γκάφας του ΑΝΤ1, στο κεντρικό δελτίο του οποίου έπαιξε η δήλωση, λάθος μεταφρασμένη.

Ο, κατά τα άλλα Αμερικανός …τοποτηρητής, δήλωσε «I cannot tell you that I have seen evidence of efforts in order to meddle in Greece’s upcoming elections…» και όχι «I can tell you that I have seen evidence of efforts in order to meddle in Greece’s upcoming elections…»

Δηλαδή «Δεν μπορώ να σας πω πως έχει δει αποδείξεις προσπαθειών ανάμειξης στις επερχόμενες εκλογές της Ελλάδας…».

Ο ίδιος ο πρέσβης ανέφερε μέσω Twitter ότι οι δηλώσεις του μεταφέρθηκαν λάθος, ενώ ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Νικόλας Βαφειάδης ζήτησε δημόσια συγγνώμη, επίσης μέσω Twitter.

Since my remarks to Antenna TV at the Atlantic Council Disinformation conference have been widely misreported, here’s what I said…https://t.co/ih7dsExE1d — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) March 6, 2019

Thanks for the quick correction on this important issue. — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) March 6, 2019

Το ίδιο προκύπτει και από την δημοσιοποίηση του απομαγνητοφωνημένου κειμένου της συνομιλίας από την πρεσβεία των ΗΠΑ.