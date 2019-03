Ύποπτο δέμα στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης (Photos-Video)

Συναγερμό σήμαναν οι αρχές μετά τον εντοπισμό ύποπτου δέματος στην αίθουσα υποδοχής της αλληλογραφίας σε πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.

Οι φοιτητές εκκένωσαν το χώρο και κτίρια του πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστά για όλη τη μέρα. Επίσης, αναστέλλονται μαθήματα και προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

«Ύποπτο πακέτο εντοπίστηκε στην αίθουσα παραλαβής της αλληλογραφίας του πανεπιστημίου. Οι διοίκηση συνεργάζεται στενά με την αστυνομία της Σκωτίας, ακολουθώντας τις συστάσεις της, η κεντρική οδός της σχολής παραμένει κλειστή, ενώ έχουν εκκενωθεί κεντρικά κτήρια του πανεπιστημίου», δήλωσε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου.

Glasgow university : now lots of building are shut off and the fair is off, because of a ‘dodgy package arriving’ ? pic.twitter.com/Y4u3ouhce4