Πήγε να βγάλει... σέλφι με μαύρο πάνθηρα - Τώρα νοσηλεύεται σε άσχημη κατάσταση (Video, σκληρές εικόνες)

Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα η οποία δέχθηκε επίθεση από έναν μαύρο πάνθηρα σε ζωολογικό κήπο.

Η γυναίκα θέλησε να βγάλει μια σέλφι με το αιλουροειδές και στην προσπάθειά της για την τέλεια φωτογραφία, πέρασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Τότε το ζώο άπλωσε το πόδι του και την τραυμάτισε σοβαρά με τα νύχια του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

A woman suffered serious injuries after being attacked by a jaguar while attempting to take a selfie at an Arizona zoo.



The zoo says the woman crossed a barrier in an attempt to get the photo. https://t.co/kCYxnjEEc1 pic.twitter.com/JUVMBemVVT