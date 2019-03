Προς την ακραία θεοκρατία και ισλάμ φαίνεται ότι σπρώχνει ο Ερντογάν την Τουρκία, προκειμένου να αποσείσει τα πραγματικά προβλήματα της χώρας τους.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά από την ομιλία του Τούρκου προέδρου, κατά τη διάρκεια της οποίας κατηγόρησε για ασέβεια προς το Ισλάμ, τις γυναίκες που διαδήλωσαν προχθές για τα αυτονόητα δικαιώματα τους, φανατικοί οπαδοί του βγήκαν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης.

Σε ερασιτεχνικό βίντεο καταγράφηκαν οι αφιονισμένοι οπαδοί του Ερντογάν να κινούνται σαν... τάγμα εφόδου στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας ανησυχίες για το μέλλον του κοσμικού κράτους στην γείτονα χώρα.

Erdogan's islamist goons in streets of Istanbul shouting anti HDP slogans after Erdogan speech today falsely accusing HDP and CHP supporters of whisling islamic praising last night during women's day demo. Look at the way they are dressed as salafists. pic.twitter.com/2eDnQ03Sqp