Ανακοίνωση - μυστήριο από το Facebook για το παγκόσμιο μπλακ - άουτ

Εξηγήσεις αναγκάστηκε να δώσει η μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως για το μαζικό πρόβλημα ανά τον κόσμο που προέκυψε την Τετάρτη.

Ένα 24ωρο αργότερα, το Facebook ανακοίνωσε πως το πρόβλημα λύθηκε και πως όλα δουλεύουν κανονικά, δίχως ωστόσο να αναφέρει την αιτία της δυσλειτουργίας που χαρακτηρίζεται ως η πιο μεγάλη στην ιστορία τoυ.

«Τώρα έχουμε λύσει τα προβλήματα και τα συστήματά μας ανακάμπτουν. Λυπούμαστε πολύ για την αναστάτωση και εκτιμούμε την υπομονή όλων», ανέφερε η εταιρεία μέσω του Twitter.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.