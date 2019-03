Τσίπρας: Ενωμένοι απέναντι στον ακροδεξιό εξτρεμισμό και το ρατσιστικό μίσος

Την αλληλέγγυή του προς το λαό της Νέας Ζηλανδίας εξέφρασε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά το μακελειό στα δύο τεμένη της Νέας Ζηλανδίας, με ανάρτησή του, στο λογαριασμό του στο Twitter για ευρωπαϊκά-διεθνή θέματα, υπογραμμίζοντας συγχρόνως το καθήκον να υποστηριχθεί η ανεκτικότητα και η θρησκευτική ελευθερία.

Συγκεκριμένα, ο Αλ. Τσίπρας δηλώνει «βαθιά σοκαρισμένος από τις πράξεις τρόμου στα τεμένη της Νέας Ζηλανδίας. Είμαστε αλληλέγγυοι με το λαό της Νέας Ζηλανδίας», τονίζει και προσθέτει:

«Είναι καθήκον μας να υποστηρίζουμε την ανεκτικότητα και τη θρησκευτική ελευθερία, και να εκφράζουμε τις φωνές μας ενάντια στον ακροδεξιό εξτρεμισμό και το ρατσιστικό μίσος».

Deeply shocked by the acts of terror in the Mosques in New Zealand. We stand in solidarity with the people of New Zealand. It is our duty to stand for tolerance and religious freedom and raise our voices against far right extremism and racist hatred.