Παρίσι: Παραδόθηκε στις φλόγες ο ιστορικός ναός του Αγίου Σουλπικίου (Video)

Σε εξέλιξη μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, νωρίτερα, στον ιστορικό ναό του Αγίου Σουλπικίου στο Παρίσι.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει σημάνει συναγερμός. Ισχυρές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή και δίνουν μάχη με τιςφλόγες, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους.

#VIDEO The church of Saint-Sulpice in #Paris caught on fire for an unknown reason. #France pic.twitter.com/DkJVrWe4il