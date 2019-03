Παρίσι: Κατασβέσθηκε η πυρκαγιά στον ιστορικό ναό του Αγίου Σουλπικίου

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον ιστορικό ναό του Αγίου Σουλπικίου στο Παρίσι.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, ενώ στο εσωτερικό του ναού βρίσκονταν τέσσερις άνθρωποι.

#Update: Witness on the ground hearing a fireman say this was no accident, this was set on fire, at the Roman church "saint-Sulpice" in #Paris. #SaintSulpice #France pic.twitter.com/fLCFDbYT0U