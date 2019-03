Dancing to Connect στη Στέγη: Χορεύω, άρα επικοινωνώ

Από την Αθήνα μέχρι την Κοζάνη, we are dancing to connect

31 Μαρτίου 2019 | Κεντρική Σκηνή | 19:00

Tο DANCING TO CONNECT «επικοινωνεί» με τολμηρούς εφήβους που θέλουν να εκφράσουν αυτό που είναι, ανακαλύπτοντας νέα όρια. Γιατί, για να επικοινωνήσεις με έναν έφηβο, ίσως χρειάζεται απλώς μια χορογραφία.

200 ανήσυχοι μαθητές ανακαλύπτουν τι σημαίνει σύγχρονος χορός μέσα από το πρόγραμμα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση Dancing to Connect. Έφηβοι μαθητές που νομίζουν ότι δεν έχουν ιδέα από σύγχρονο χορό τολμούν να εκφράσουν αυτό που πραγματικά είναι.

Ο χορός εισβάλλει και φέτος, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά σε πέντε σχολεία της Αττικής και πέντε της Κοζάνης, στις σχολικές αίθουσες, στο γυμναστήριο, στους διαδρόμους και παρασύρει μικρούς χορευτές και ενήλικους θεατές, χωρίς να το καταλάβουν. Επαγγελματίες χορευτές μοιράζονται με τους μαθητές τις γνώσεις τους και τους καθοδηγούν στο πώς μπορούν να εκφραστούν μέσα από την κίνηση, ώστε να χτίσουν τη δική τους χορογραφία. Οι μαθητές παρουσίασαν τη χορογραφία τους στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης στις 16 Μαρτίου και παρουσιάζουν στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, στις 31 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα Dancing to Connect είναι μια ιδέα της Battery Dance Company από τη Νέα Υόρκη, που πιστεύει ότι κάποιες φορές για την αληθινή επικοινωνία με τους άλλους, την εξάλειψη των προκαταλήψεων και του bullying και την απελευθέρωση των δυνατοτήτων των εφήβων ίσως τελικά χρειάζεται μόνο μία χορογραφία. Γιατί χορός σημαίνει να ανακαλύπτεις πώς μπορείς να επικοινωνείς με τους ανθρώπους χωρίς λόγια, πώς να εκφράζεσαι και να συνεργάζεσαι, αλλά και να ανακαλύπτεις νέα όρια του εαυτού σου.

Κοζάνη

Ημερομηνία Παράστασης: Κεντρική Σκηνή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, 19:00

Αθήνα

Ημερομηνία Παράστασης: Κεντρική Σκηνή Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, 19:00

Συντελεστές

Μέλη της ομάδας χορευτών που συμμετείχαν τα έξι προηγούμενα χρόνια: Ιωάννα Αποστόλου, Νώντας Δαμόπουλος, Νικολέτα Καρμίρη, Κάντυ Καρρά, Αλέξανδρος Λασκαράτος, Ανδρονίκη Μαραθάκη, Γιάννης Νικλαΐδης, Άρης Παπαδόπουλος, Μάρθα Πασακοπούλου, Δημόκριτος Σηφάκης, Έλενα Σταυροπούλου, Αντώνης Στρούζας, Μαρία Φουντούλη, Ηλίας Χατζηγεωργίου

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα

Σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

