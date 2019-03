ΗΠΑ: Ένα χρόνο φυλακή σε 19χρονη που έσπρωξε τη φίλη της από γέφυρα (Video)

Ήταν μία από τις υποθέσεις που είχε προκαλέσει αίσθηση το περασμένο καλοκαίρι τις ΗΠΑ. Μία 19χρονη είχε σπρώξει την 16χρονη φίλη της από τη γέφυρα στον ποταμό Λιούις στην περιοχή Μούλτον Φολς της πολιτείας Ουάσινγκτον.

Η 16χρονη Τζόρνταν Χόλγκερσον δίσταζε να πηδήξει από τη γέφυρα ύψους 15 μέτρων. Αν και τα νερά του ποταμού φαίνονταν δελεαστικά, η βουτιά ήθελε πολύ μεγάλη προσοχή, λόγω του μεγάλου ύψους.

Η 19χρονη Τέιλορ Σμιθ τότε αποφάσισε εκείνη για τη φίλη της, σπρώχνοντάς την από τη γέφυρα με αποτέλεσμα η 16χρονη κοπέλα να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα. Μάλιστα, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε viral.



Η Σμιθ οδηγήθηκε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 5.000 δολαρίων για μία πράξη «που μπορούσε να επιφέρει τον θάνατο και κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό».

Οι δικαστές της αναγνώρισαν το ελαφρυντικό ότι δεν είχε κακή πρόθεση.

Η 16χρονη χτύπησε στο νερό με τον κορμό -και όχι με τα πόδια όπως συνίσταται η βουτιά από τέτοια ύψη- και υπέστη κατάγματα σε έξι πλευρά και διάτρηση πνευμόνων.

