Βρετανία: Ενα ποντικάκι έκανε κάθε βράδυ φασίνα και τρέλανε την γειτονιά (Video)

Ο βρετανός Στίβεν Μακίρς, 72 ετών, νόμιζε στην αρχή ότι τρελάθηκε. Τα παιδιά της γειτονιάς νόμιζαν ότι κάποιο φάντασμα είχε στοιχειώσει την αποθήκη του και κάθε βράδυ συμμάζευε τα εργαλεία του.

Το μυστήριο έλυσε μία κάμερα και ο «δράστης» αποκαλύφθηκε σε όλο το μεγαλείο του: Ενα μικροσκοπικό ποντίκι, το οποίο κάθε βράδυ έκανε δίωρη φασίνα στην αποθήκη του Μακίρς.

Πριν από ένα μήνα, ο Μακίρς, ένας συνταξιούχος ηλεκτρολόγος που ζει σε μία πόλη της κομητείας του Γκλοστερσάιρ, διαπίστωσε ότι ένα παλιό, πλαστικό κουτί που είχε στην αποθήκη του και χρησιμοποιούσε για να ταΐζει τα πουλιά, άρχισε ξαφνικά να γεμίζει με πλαστικά κλιπ, βίδες, παξιμάδια και άλλα αντικείμενα.

Ο Μακίρς προβληματίστηκε και αποφάσισε ένα βράδυ να αδειάσει το κουτί και να σκορπίσει το περιεχόμενό του σε διάφορα σημεία της αποθήκης. Οταν όμως ξύπνησε το επόμενο πρωί, διαπίστωσε έκπληκτος ότι όλα τα αντικείμενα ήταν πίσω στο κουτί.

Το φαινόμενο συνεχίστηκε επί βδομάδες. Κάθε βράδυ ο συνταξιούχος σκορπούσε βίδες, καρφιά και διάφορα άλλα εργαλεία στην αποθήκη και κάθε πρωί τα έβρισκε τακτοποιημένα στο κουτί.

Τότε ήταν που άρχισε να νομίζει ότι τρελάθηκε, ενώ τα πιτσιρίκια της γειτονιάς στοιχημάτιζαν ότι ο δράστης ήταν το φάντασμα της αποθήκης.

Ο Μακίρς αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα και μαζί με έναν γείτονά του έστησαν μία κάμερα για να λύσουν το μυστήριο.

Και το τελευταίο πράγμα που περίμεναν να δουν ήταν ένα ποντικάκι που είχε αναλάβει τον ρόλο της νοικοκυράς και κάθε βράδυ τακτοποιούσε την αποθήκη γεμίζοντας το κουτί με εργαλεία.

Είχε, δε, αυστηρό ωράριο: Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις δύο το πρωΐ, κάθε βράδυ, επί έναν ολόκληρο μήνα.

«Μετέφερε αντικείμενα με διπλάσιο βάρος από το δικό του!» δήλωσε ο Μακίρς στα τοπικά ΜΜΕ. «Εχω δει ποντίκα να μεταφέρουν αντικείμενα για να φτιάξουν την φωλιά τους, αλλά ποτέ μεταλλικά!».

Ευτυχώς για το μικρό τρωκτικό, ο συνταξιούχος το συμπάθησε και το άφησε στην ησυχία του. Κι έτσι συνεχίζει κάθε βράδυ να τακτοποιεί την αποθήκη, αποδεικνύοντας ότι και τα ποντίκια μπορούν να είναι καλές νοικοκυρές.

