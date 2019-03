Το Vodafone TV φέρνει στην Ελλάδα τις σειρές της θρυλικής Metro-Goldwyn-Mayer, σε Α’ προβολή

Το Vodafone TV υποδέχεται για πρώτη φορά αποκλειστικό, on demand περιεχόμενο, εγκαινιάζοντας μια νέα συνεργασία με την Metro-Goldwyn-Mayer, μια από τις πιο ιστορικές εταιρείες παραγωγής και διανομής ψυχαγωγικού περιεχομένου στον κόσμο.

Οι συνδρομητές Vodafone TV θα μπορούν να απολαύσουν αποκλειστικά και σε A´ προβολή τις νέες σειρές The Truth About the Harry Quebert Affair και Get Shorty. Επιπλέον, η νέα αυτή συνεργασία περιλαμβάνει την μετάδοση της πολυβραβευμένης σειράς The Handmaid’s Tale (σεζόν 1 & 2), η οποία έχει ξεχωρίσει με περισσότερα από 50 διεθνή βραβεία. Οι νέες σειρές θα διατίθενται μέσα από το Vodafone TV δωρεάν και On Demand με όλα τα επεισόδια διαθέσιμα για ατελείωτους μαραθώνιους προβολής.

Παράλληλα, μέσα από τη νέα συνεργασία με την Metro-Goldwyn-Mayer, το Vodafone TV θα παρέχει πλέον στους συνδρομητές του πρόσβαση σε ανανεωμένο, συναρπαστικό κινηματογραφικό περιεχόμενο. Οι πιο σημαντικές κινηματογραφικές ταινίες της MGM, αγαπημένες, πρόσφατες ή και παλιότερες κινηματογραφικές επιτυχίες, οι οποίες σάρωσαν τα ταμεία και άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στην κινηματογραφική Ιστορία, θα διατίθενται κάθε χρόνο μέσα από το Vodafone TV.

Σειρές για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποκλειστικά στο Vodafone TV:

The Truth About the Harry Quebert Affair: Στην πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά του ομότιτλου βιβλίου του Joel Dicker, ένας από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες όλων των εποχών, ο οποίος μας χάρισε κινηματογραφικές επιτυχίες όπως το Επτά Χρόνια στο Θιβέτ και το Όνομα του Ρόδου, ο Jean-Jacques Annaud, σκηνοθετεί έναν νεαρό συγγραφέα σε συγγραφικό αδιέξοδο, ο οποίος προκειμένου να καταφέρει να ξεπεράσει το λογοτεχνικό του μπλοκάρισμα, ζητά τη βοήθεια του παλιού του καθηγητή Harry Quebert. Τον καθηγητή υποδύεται ο αγαπημένος πρωταγωνιστής του Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey και το σκηνικό στήνεται μπροστά στην αποκάλυψη ενός τεράστιου εγκλήματος, με φόντο την πανέμορφη Καλιφόρνια.

Get Shorty: Είκοσι και πλέον χρόνια μετά τη μεταφορά του στο σινεμά, το βιβλίο του Έλμορ Λέοναρντ έφτασε με περγαμηνές και στη μικρή, σε μια απολαυστική τηλεοπτική σειρά που ξεπερνά οποιαδήποτε προηγούμενη απόπειρα αποτύπωσης, γεμάτη πανέξυπνα γκαγκς, λιτό λυρισμό, στεγνό χιούμορ, κοφτερούς διαλόγους, αυθεντικούς χαρακτήρες και τεταμένη ατμόσφαιρα. Πρωταγωνιστούν οι Chris O’Dowd (Bridesmaids, The IT Crowd) και Ray Romano (Everybody Loves Raymond, The Big Sick), ενώ είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του αείμνηστου «Ντίκενς του Ντιτρόιτ», του Αμερικανού συγγραφέα σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας Έλμορ Λέοναρντ.

Οι 2 πρώτες σεζόν του πολυβραβευμένου Handmaid’s Tale, στο Vodafone TV:

Η αριστουργηματική σειρά, η οποία βασίστηκε στην ομώνυμη νουβέλα της Μάργκαρετ Άτγουντ και έπεσε σαν βόμβα στη νέα Αμερικανική πραγματικότητα, είναι ένα δυστοπικό κομψοτέχνημα που από τις 2 πρώτες σεζόν του έχει καταφέρει να αποσπάσει περίπου 50 διεθνή βραβεία, ανάμεσα στα οποία και 2 Χρυσές Σφαίρες, Καλύτερης Δραματικής Σειράς και Πρωταγωνίστριας, για την ερμηνεία της συγκλονιστικής πρωταγωνίστριας Elisabeth Moss (Mad Men)! Οι δύο πρώτοι κύκλοι, με 23 επεισόδια, θα είναι διαθέσιμοι το καλοκαίρι του 2019 στους συνδρομητές του Vodafone TV, για παρακολούθηση χωρίς διακοπές, οποιαδήποτε στιγμή, από οποιαδήποτε συσκευή, ακόμη και offline.

Ταινίες που σημείωσαν τεράστια εισπρακτική επιτυχία στα σινεμά:

Από τον Ιανουάριο του 2019, ένα μήνα μετά την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης ταινίας Creed II στα σινεμά της Ελλάδας, οι συνδρομητές Vodafone TV έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλες τις ταινίες του κινηματογραφικού σύμπαντος του Rocky Balboa. Οι ταινίες Rocky I-V, Rocky Balboa, και Creed , είναι διαθέσιμες, ΔΩΡΕΑΝ, on demand για να τις απολαύσετε όποια στιγμή θέλετε, από οποιαδήποτε συσκευή, ακόμη και offline!

Λίγα λόγια για την Metro-Goldwyn-Mayer:

Η Metro-Goldwyn-Mayer (ή MGM) είναι εταιρεία θεάματος ασχολούμενη κυρίως με την παραγωγή και διανομή κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών. Ιδρύθηκε στις 24 Απριλίου 1924 από την συγχώνευση των Metro Pictures Corporation, Goldwyn Pictures Corporation, και Louis B. Mayer Pictures και ανά περιόδους είχε συνάψει συμβόλαια με κάποιους από τους πιο σημαντικούς συντελεστές του Χόλιγουντ όπως οι Greta Garbo, Joan Crawford, Clark Gable, Katharine Hepburn, Judy Garland κ.α.Από το τέλος της περιόδου του βωβού κινηματογράφου μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Metro-Goldwyn-Mayer ήταν μακράν το κυριότερο στούντιο του Χόλιγουντ, με τον μεγαλύτερο τζίρο από κάθε άλλο στούντιο: Στο ζενίθ της, η εταιρεία διένειμε μια ταινία κάθε εβδομάδα και δεκάδες ταινίες μικρού μήκους.

Λίγα λόγια για τo Vodafone TV:

Το νέο Vodafone TV αλλάζει τα δεδομένα της τηλεόρασης στην Ελλάδα με συναρπαστικό περιεχόμενο, μοναδική εμπειρία και απεριόριστες δυνατότητες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Τώρα πια όλοι μπορούν να το αποκτήσουν σε όποιο δίκτυο κι αν ανήκουν, ώστε να απολαμβάνουν το καλύτερο live και On Demand περιεχόμενο σε όποια συσκευή θέλουν μέσα ή έξω από το σπίτι.